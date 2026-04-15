Anthropic AI piyasasını altüst edecek: Değerleme rekor seviyeye çıkabilir

Yapay zeka devi Anthropic'in değerini yaklaşık 800 milyar doların üzerine taşıyacak yeni bir finansman turuna hazırlandığı öğrenildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Claude’ın geliştiricisi Anthropic, yatırımcılardan kendisini trilyon dolara yakın değerlemeye ulaştıracak yeni teklifler aldı. Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşmanın gerçekleşmeyebileceği ya da ayrıntıların değişebileceği öğrenildi.

Şirket şubat ayında gerçekleştirdiği 30 milyar dolarlık yatırım turunda 350 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

Anthropic, işletmelerin kodlamadan siber güvenliğe kadar iş süreçlerini yerine getirme şeklini kökten değiştiren bir dizi yapay zeka aracı geliştirirken, bu ürünler giderek büyüyen kurumsal müşteri kitlesinde yankı buluyor.

Rekabet artıyor

Bu da şirketin gelirinde artışa ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile rekabetin de artmasına yol açıyor.

Kaynaklara göre, Anthropic önümüzdeki aylarda yeni finansman turu ihtimalini değerlendirirken, şirketin yatırımcıların şartlarını kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.