Anthropic finansman turunu 3,5 milyar dolar ile tamamlamaya yaklaştı

Anlaşmaya aşina olan ve ayrıntılar kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa göre, bu yatırım turnunun tamamlanması yapay zeka girişiminin değerini yaklaşık üç katına çıkararak 61,5 milyar dolara yükseltecek.

Kaynaklar, Lightspeed Venture Partners'ın finansmana liderlik ettiğini, General Catalyst ve diğerlerinin de katıldığını söyledi.

İlk olarak The Wall Street Journal tarafından bildirilen finansman, Çin'in DeepSeek'inin potansiyel kesintisi karşısında bile üst düzey yapay zeka şirketlerine yönelik yatırımcı talebinin devam ettiğine işaret ediyor.

Anthropic, Amazon ve Google tarafından destekleniyor ve bir kaynağa göre başlangıçta 2 milyar dolar toplamayı hedeflemişti.

Anthropic, ilk OpenAI çalışanları tarafından kuruldu ve popüler chatbot Claude'un yaratıcısı.