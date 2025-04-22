Antitröst davasında Google’a 'bölünme' tehdidi! Karar sektörün kaderini değiştirecek

ABD'de teknoloji devi Google’ın sektörü tekeleştirdiği iddiaları 3 hafta sürecek tarihi antitröst davasında netlik kazanacak.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bu kapsamda şirketin bölünmesini gündeme taşırken, Google’ın milyarlarca dolarlık “varsayılan arama motoru” anlaşmaları ve özellikle Chrome tarayıcısı ile Apple gibi cihaz üreticilerine yaptığı ödemelere işaret ederek sektörde rekabeti engellediğini savunuyor.

Bakanlık yalnızca Chrome’un satışını ve arama verilerinin rakiplerle paylaşımını değil, gerekirse Android işletim sisteminin elden çıkarılmasını da öneriyor.

'Kurallar çiğnemenin ciddi sonuçları olacak'

ABD Adalet Bakanlığı avukatı David Dahlquist, Google’ın piyasa gücünü kötüye kullandığını, rekabet kurallarını çiğnemenin ciddi sonuçları olacağını vurguluyor.

Google cephesi ise suçlamaları reddederek, önerilen yaptırımların ABD’nin teknolojik üstünlüğüne zarar vereceğini savunuyor. Şirket, Çin merkezli yapay zeka firmalarına dikkat çekerek, bu tür müdahalelerin hem inovasyonu yavaşlatacağını hem de ulusal güvenliği riske atacağını belirtiyor.

OpenAI ve Perplexity AI da mahkemede

Dava yalnızca Google’ı değil, yapay zekâ destekli arama motorlarını da kapsıyor. OpenAI ve Perplexity AI temsilcilerinin de mahkemede ifade vereceği öğrenilirken DOJ, bu şirketlerin de Google’ın pazar hakimiyeti altında gelişemediğini iddia ediyor. Google ise yapay zekâ ürünlerinin davayla ilgisi olmadığını savunarak konunun ayrı değerlendirilmesini istiyor.

Perplexity AI’dan gelen açıklamada ise rekabetin yalnızca bölünmeyle değil, kullanıcıya daha fazla alternatif sunularak sağlanabileceği vurgulandı.

Sektörün kaderini değiştirecek dava

9 Mayıs’ta tamamlanacak duruşmalar, yalnızca Google için değil, Amazon, Meta, Uber gibi diğer devler için de emsal teşkil edecek. Microsoft’a 20 yıl önce açılan antitröst davasından bu yana teknoloji sektörünün en büyük hukuki savaşı olarak görülen bu süreçte, gözler ağustos ayında açıklanacak kararda olacak.

Google, olası bir ceza halinde temyiz sürecine gitmeye hazırlanıyor.