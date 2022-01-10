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AP Başkanı Sassoli iki haftadır tedavi altında

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, 26 Aralık'tan beri İtalya'da bir hastanede tedavi altında tutulduğu bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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AP'den yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İki haftadır tedavi altında olduğu ifade edilen Sassoli'nin tüm resmi faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

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