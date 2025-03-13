AP, Belçika'nın radarına takıldı! Yolsuzluk soruşturmasında Huawei'nin de adı geçiyor

Belçika Federal Polisi'nin başlattığı Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında, bu sabah saatlerinde Brüksel, Flaman ve Valon bölgesi ve Portekiz'de 21 arama gerçekleştirildi.

Avrupa Parlamentosu (bağlantılı rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama içerikli soruşturmada iddiaların odağında Çinli teknoloji şirketi Huawei de yer alıyor. adına yapılan lobicilik faaliyetleri yer alıyor. Huawei adına lobi faaliyeti gerçekleştiren kişilerin, AP milletvekillerine rüşvet verdiği, soruşturmanın yaklaşık 15 eski ve mevcut milletvekilini ilgilendirdiği ifade ediliyor. Aramaların Huawei'nin Brüksel'deki ofisinde ve lobicilerinin evlerinde yapıldığı, 21 kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Hedef: Kara para aklama delillerini toplamak

Federal savcılıktan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç kişi, AP'de aktif yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla, sahte belge kullanımıyla bağlantılı olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı" bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "iddia edilen yolsuzlukla bağlantılı finansal avantajların bazı konferans masraflarının karşılanmasıyla bağlantılı finansal akışlara karışmış olmasının muhtemel olduğu", faillerin eylemlerinin sonuçlarından kaçabilmeleri için ödemelerin çeşitli aracılara yapılmış olabileceği de aktarıldı.

AP'ye yönelik soruşturmanın kara para aklama için de kanıt toplamayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, aramalarda ele geçirilen birkaç belge ve nesnenin kapsamlı bir şekilde analiz edileceği, ilgili kişilerin masumiyet karinesi ve soruşturmanın güvenliği nedeniyle gizli tutulacağı kaydedildi.