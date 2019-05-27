AP seçimlerini Fransa'da aşırı sağcılar kazandı

27 Mayıs 2019

Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketini (LREM) yüzde 1,2 puan farkla geride bırakarak kazandı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım arttı

Almanya'daki AP seçimlerinde kazanan Yeşiller Partisi oldu

AP seçimlerini İtalya, Hırvatistan ve Slovenya'da sağcı partiler kazandı

AP seçimlerinde aşırı sağcı partiler ile Yeşiller güç kazandı

Hollanda'da AP seçimlerini Timmermans kazandı, Wilders kaybetti

AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'de sosyalistler kazandı

Ülke genelinde 34 listenin yarıştığı AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla ikinci sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,8 oy ile yüzde 8,3 oy alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisini (LR) geçerek üçüncü sıraya yerleşti. EELV'nin, 2014 seçimlerindeki oy oranı yüzde 8,95 idi.

Seçimde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 6,7 oy aldı.

Sandalye dağılımı

Resmi olmayan sonuçlara göre, RN 22-24, LREM 21-23, EELV 12-13, LR 8-9, PS 6-7 ve LFI de 6-7 parlamenter çıkardı.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 50,5 oldu. Bu oran, 2014 seçimlerinde yüzde 42,4'tü.

Le Pen'den seçim çağrısı

Fransa'da, seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanan aşırı sağcı RN lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesi ve yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Le Pen, yaptığı açıklamada, "Fransızların ülkede bizi birinci parti yaparak bize duyduğu güven büyük bir onurdur." dedi.

AP seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Macron'un Ulusal Meclisi feshetmekten başka bir seçeneği olmadığını savunan Marine Le Pen, Macron'un aynı zamanda yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin lideri Laurent Wauquiez de resmi olmayan sonuçlara göre RN'in seçimleri kazanmasına ilişkin, "Macron'un ağır sorumluluğu var. Macron RN'ye karşı siper olamadı, aksine ilerlemesine sebep oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA