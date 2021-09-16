AP, Taliban'ı tanımadan ilişkiyi öngören tasarıyı onayladı

Tasarıda ABD'nin Afganistan'da yaptığı tahliye operasyonu 'tek taraflı' olarak nitelenerek, ABD'nin bu operasoynu yapması sırasında NATO müttefikleri ile yeterince koordinasyona geçmediğine vurgu yapıldı.

Tasarıda "ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki iletişim eksikliğinin esefle karşılandığı" ifade edildi. Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ve Komisyon, bu konuyu yıl sonuna kadar değerlendirmeye davet edildi.

AP'nin tasarısında, Afganistan'dan kaçan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimine aktarılan fonların zimmete geçirilmesi iddialarının araştırılması istendi.

Tasarıda, EEAS ve üye ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın itibarıyla sona erecek BM'nin Afganistan misyonunun (UNAMA) yenilenmesini garanti etmeye çağrıldı.

AP milletvekilleri, adil ve özgür seçimlerin yapılması, temsil gücü yüksek, kadınların ve azınlıkların da katıldığı bir hükümet kurulması çağrısı yaparken, tasarının, "lojistik ve insani konularda Taliban'ın yeni fiili hükümetiyle operasyonel angajmanın gerekli olduğunu kabul ettiği ve şu anda son 20 yılın kazanımlarını yok eden fiili Taliban yöneticilerinin siyasi olarak tanınması için şartların yerine getirilmediğini" vurguladı.

Tasarıda, AB'nin Afganlara ev sahipliği yapan komşu ülkelere destek vermesi ancak bunun tam kapsamlı Avrupa sığınma ve göç politikasına alternatif olmayacağı, bu nedenle AB'nin söz konusu alandaki yeni paketinin ivedilikle sonuçlanması gerektiğinin altı çizildi.

Milletvekilleri tasarıda, bu krizin Avrupa Savunma Birliği kurması gerekliliğini gözler önüne serdiğini kaydetti.