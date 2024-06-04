AP Türkiye Raportörü kayyum atamasını değerlendirdi: 'Demokratik ilkelere açık saldırı'

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması hakkında sosyal medya hesabından değerlendirdi.

And so it begins again: @DEMGenelMerkezi elected mayor of #Hakkari, Mehmet Sıddık Akış, arrested & replaced by a trustee from the Gov. Blatant attack to democratic principles & total disregard to people's will: fastest way for 🇹🇷 Gov to demolish any hope of accession revival — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) June 3, 2024

Sánchez Amor, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dem Parti'nin sosyal medya hesabını da ekleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Ve yeniden başlıyor: DEM Parti'nin seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı ve Valilik'ten yerine kayyum atandı. Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu"