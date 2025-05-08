AP, Türkiye raporunu kabul etti: Mevcut şartlarda müzakere mümkün değil

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'ye ağır eleştiriler içeren yıllık raporu kabul etti. Sert eleştirilerin yer aldığı 27 sayfalık rapor için 367 parlamenter lehte, 74 parlamenter aleyhte, 188 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Raporda Türkiye’nin daha otoriter bir modele doğru gittiği ifade edilirken, Dışişleri Bakanlığı rapor için "Ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" dedi.

'AB’ye giden kestirme bir yol yok'

6 Mayıs'ta raporun tartışılması için düzenlenen oturumda Türkiye Raportörü Sanchez Amor, Türkiye'nin askeri gücünün AB kapılarını açtıracağı haberlerine ilişkin "Bu olmayacak. AB üyesi olmak için kestirme yol yok" dedi.

Raporda Türkiye'nin AB ile sürdürmek istediği ilişkinin niteliğini netleştirmesi ve eylemlerini buna göre düzenlemesi istenirken, mevcut şartlarda müzakere sürecine dönülmesinin mümkün olmadığı da vurgulandı.

Otoriter eğilim vurgusu

Türk toplumunun büyük bölümünün Avrupa yanlısı yaklaşımının Türkiye'nin katılım sürecinin canlı tutulmasının başlıca nedeni olduğu belirtilen raporda buna yönelik somut adımların izlenmediği, "otoriter eğilimin" ticaret ve güvenlik işbirliği de dahil AB-Türkiye ilişkilerinde ciddi etkilere yol açacağı belirtildi.

Schengen vizesi sorunu

AP'nin raporunda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma konusunda yaşadığı zorluklara da değinilerek talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusuyla sorunlarla karşılaşıldığı, bundan da "üzüntü duyulduğu" belirtildi. Sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Dikkat çeken AİHM çağrısı

Raporda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a ilişkin AİHM kararlarına işaret edilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının tam olarak uygulanması çağrısı yapıldı. AİHM kararlarıyla ilgili mali yardımların ilişkilendirilmesi önerisi gündeme geldi.

Raporda ayrıca, PKK'nın kendisini feshetmesi sürecine ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"AP, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma, kendini feshetme ve barış sürecine dahil olma çağrısını, 40 binden fazla kişinin ölümüne neden olan 40 yıllık şiddet döneminin sona ermesine yardımcı olabilecek tarihi ve uzun zamandır beklenen bir adım olarak memnuniyetle karşılar."

Kıbrıs sorunu konusunda zıt yaklaşım

Belgede, Kıbrıs sorunu bağlantılı hemen her konuda Türkiye'nin yaklaşım ve politikaları eleştirildi.

Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisi "kabul edilemez" olarak nitelendirilirken tek çözümün tek egemenliğe, tek vatandaşlığa ve siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon olduğu belirtildi.

Gümrük birliği güncellemesine şartlı destek

Türkiye'nin AB'den en önemli beklentileri arasında yer alan gümrük birliği güncellemesi, AP'nin diğer konulara oranla daha pozitif tavır içinde olduğu başlıklar arasında yer aldı.

Raporda, "AP, dijitalleşme de dahil olmak üzere çok çeşitli ortak çıkar alanlarını kapsayabilecek daha geniş ve karşılıklı fayda sağlayan bir kapsamla geliştirilmiş bir gümrük birliğini desteklemeye hazırdır" denildi.