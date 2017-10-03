AP'de Brexit oylaması
AP, Brexit müzakerelerinde "yeterli ilerleme" sağlanmadan gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmemesi tasarısını kabul etti.
Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'yle Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden Brexit müzakerelerinde "yeterli ilerleme" gerçekleşmeden gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmemesi yönündeki tasarıyı onayladı.
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda AB ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakarelerdeki son durum ele alındı.
Milletvekilleri, devam eden müzakerelerde "yeterli ilerleme" sağlanmadan gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmemesini öngören tasarıyı onayladı. Tasarı, 557 evet, 92 hayır ve 29 çekimser oyla kabul edildi.
AP'nin Brexit müzakerelerinde etkin bir rolü olmamasına rağmen, alınan karar AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor. Toplam 751 milletvekilinin yer aldığı AP'de kabul edilen tasarının bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte müzakelerelerin ardından yapılacak son anlaşmanın AP'den onay alması gerekiyor.
Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleleme sağlanıp sağlanmadığı, AB liderlerinin 19-20 Ekim tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede de ele alınacak konular arasında bulunuyor.
İngiltere, Brexit müzakerelerinin bir sonraki aşamaya geçmesini ve ayrılık sonrası ticari ilişkilerin görüşülmesini istiyor. AB Komisyonu ise müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanmadığını ve bir sonraki aşamaya geçilmemesi gerektiği görüşünü taşıyor.
Brexit müzakerelerin 5. Turu 9 Ekim tarihinde Brüksel’de başlayacak.
Kaynak: AA