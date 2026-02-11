AP'den Ukrayna'ya 90 milyar Euro'luk kredi onayı

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 90 milyar Euro tutarında kredi sağlanmasına onay verdi. Strazburg'da düzenlenen Genel Kurul oturumunda söz konusu düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen plana göre Ukrayna, iki yıllık dönemde Avrupa Birliği (AB) kaynaklı krediyle desteklenecek. Paketin 30 milyar Euro'luk kısmı makro-finansal yardım ve bütçe desteği için ayrılırken, 60 milyar Euro'nun savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve askeri teçhizat alımlarında kullanılması öngörülüyor.

Ukrayna'nın bu kaynağı ilke olarak AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren savunma şirketlerinden yapılacak alımlarda değerlendirmesi planlanıyor.

AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor

Kredi desteği; demokratik yönetim, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarına ilişkin yükümlülükler gibi belirli şartlara bağlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

Söz konusu kredi, AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edilecek ve AB bütçesi tarafından desteklenecek. Mekanizma, AB içinde güçlendirilmiş işbirliği çerçevesinde ilerlerken, Macaristan, Slovakya ve Çekya uygulamaya dahil olmayan ülkeler arasında yer alıyor.