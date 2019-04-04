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AP'den vizesiz seyahate onay

Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası taraflar arasında vize serbestisi uygulanmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.

AP'den vizesiz seyahate onay
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Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında karşılıklı olarak vize serbestisi uygulanması öngören düzenleme Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 81'e karşı 502 oyla kabul edildi.

Buna göre, Brexit'in ardından hem AB hem de İngiliz vatandaşlarına her 180 günde 90 günlük vizesiz giriş imkanı sağlanacak.

Düzenlemenin AB Konseyi'nde resmen onaylanması ve 12 Nisan tarihinden önce AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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