APEC Zirvesi'nde bölgesel barışa katkı çağrısı dikkat çekti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bölgesel barışa daha fazla katkı sağlamak için ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Çin'in Güney Koreliler'e özel vize muafiyeti

Çin'i güvenlik, ekonomi, kültür ve insanlar arası değişim alanlarında yakın işbirliği için "önemli bir ülke" olarak tanımlayan Yoon, iki ülkenin stratejik işbirliği ortaklığını "karşılıklı saygı, mütekabiliyet ve ortak çıkarlar" temelinde geliştirmesini beklediğini kaydetti. Yoon, Çin'in küresel ekonomideki rolüne dikkati çekerek, Güney Kore'nin tek Çin politikasına olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. Çin'in Güney Koreliler için vize muafiyeti politikasını memnuniyetle karşıladığını belirten Yoon, serbest ticareti desteklemek için APEC de dahil olmak üzere farklı platformlarda işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Karşılıklı yarar ve ortak refah hedefi gündeme geldi

Çin-Güney Kore ilişkilerindeki gelişmenin ivmesini koruduğunu belirten Şi, "Koşullar nasıl değişirse değişsin, iki ülke komşuluk ve dostluğunu korumaya, ikili diplomatik bağlar kurma yönündeki asıl niyetine ve karşılıklı yarar ve ortak refah hedefine bağlı kalmalıdır" ifadesini kullandı. Çin'deki Güney Kore yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Şi, istikrarlı küresel tedarik zincirlerinin önemini vurguladı.