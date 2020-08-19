Apple 2 trilyon dolar ile dünyanın en değerli markası oldu
Apple değerini 2 trilyon dolara yükselterek, bu hacme ulaşan ilk ABD'li firma ve dünyanın en değerli markası oldu.
ABD’li teknoloji devi Apple, hisse piyasalarında yaşanan ralliyle birlikte ABD’nin 2 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşan ilk şirketi oldu.
Apple hisseleri dün yüzde 1’in üzerinde yükselişle 470 dolara yaklaşırken, şirketin değeri de ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıktı.
2 Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşan ilk ABD’li şirket olan Apple bu yıl 31 Temmuz’da dünyanın en değerli halka açık şirketi Saudi Aramco’yu da geçmişti.
1 trilyon doların üzerinde değere sahip diğer ABD’li şirketler ise Amazon, Microsoft ve Alphabet olarak sıralandı.