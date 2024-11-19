Apple bir dönemin en kritik aksesuarını artık üretmiyor: Lightning 3,5 mm Kulaklık Jakı

Teknoloji devi Apple bir zamanlar iPhone kullanıcıları için elzem olan çok popüler bir aksesuarın üretimini sessiz sedasız durdurdu.

Apple’ın Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'a yönelik internet sitesinde bir süredir Lightning 3,5mm Kulaklık Jakı “tükenmiş” olarak görünüyor.

Söz konusu aksesuar kulaklık girişi bulunmayan iPhone’ların kablolu kulaklık, hoparlör, araç ses sitemleri ve uçak eğlence sistemleri gibi çeşitli cihazlara bağlanmasını sağlıyordu.

Apple, tescilli lightning bağlantı noktasını USB-C ile değiştirirken, bir zamanlar yaygın ve gerekli olan bu aksesuar sonsuza dek ortadan kalkacak gibi görünüyor.

2016'da piyasaya sürüldü, çünkü...

Lightning 3,5mm Kulaklık Jakı, Apple’ın 3,5 mm kulaklık girişini kaldırdığı iPhone 7 ile birlikte 2016’da piyasa sürülmüştü. Apple’ın bu kararı o dönemde büyük tartışma yaratmıştı.

Apple piyasaya sürdüğü bu adaptörle kullanıcılarının eski kulaklıklarını da iPhone 7 ile kullanmasına olanak sağlıyordu.

Adaptör uzun yıllar iPhone 7'den 2018'de piyasaya sürülen iPhone XS'e kadar her yeni iPhone'a dahil edildi.

Lightning dönüştürücünün kullanımdan kaldırılması kademeli olarak gerçekleşti. iPhone 15, 2023’e USB-C'ye geçti.