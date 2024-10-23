Apple CEO'su Cook Pekin ziyareti sırasında Çin Bilgi Teknolojileri Bakanı ile görüştü
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Apple CEO'su Tim Cook'un bu hafta Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir araya geldiğini bildirdi.
Haber Merkezi
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Açıklamada, Jin'in görüşme sırasında Cook'a Apple'ın Çin'deki varlığını derinleştirmeye devam etmesini, inovasyon yatırımlarını arttırmasını, Çinli şirketlerle birlikte büyümesini ve yüksek kaliteli kalkınmanın getirilerini paylaşmasını umduğunu söylediği kaydedildi.
Bu gezi Cook'un bu yıl Çin'e yaptığı ikinci ziyaret.