Apple Çin'de direkten döndü: Satışlar yüzde 23 arttı

Apple, 2026'nın ilk dokuz haftasında Çin'de dikkat çeken bir performans sergiledi.

Çin'in akıllı telefon pazarı 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 4 daralmasına rağmen teknoloji devi telefon satışlarını yüzde 23 artırmayı başardı.

Bu artış, bazı Android telefon üreticilerinin bellek çipi maliyetlerindeki yükselişe karşılık fiyat artırmasına ve genel pazardaki düşüşe rağmen gerçekleşti.

4 yıllık düşüş tersine döndü

Pekin ile Washington arasındaki gerilim ve Çin kamu sektöründe iPhone kullanımına yönelik baskılar Apple'ı olumsuz etkilemiş, bu süreçte Huawei'nin yerli işlemcili üst segment bir model sunması rekabeti artırmıştı.

Pekin'in, Apple'ın yerel iPhone'lar için geliştirdiği yapay zeka özelliklerini onaylamaması da satışları etkilerken yenilenen iPhone 17, indirim kampanyaları ve yeni modelinin devlet desteklerine uygun olması ile 2022'den bu yana zayıf seyreden Çin satışları tersine döndü.