Apple fabrikasında yangın: iPhone tedarik zincirini vurdu

Amerikan devi Apple, üretim maliyetlerini düşürmek için Çin dışındaki en büyük fabrikasını Hindistan'da açmıştı.

Bazı iPhone parçalarının üretildiği Tamil Nadu eyaletindeki fabrikada dün büyük bir yangın başladı. Alevler kısa sürede fabrikayı yutarken, olayda en az 10 fabrika işçisi yaralandı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından fabrika yetkilileri kimyasal bir tehlike olduğu için içeri girip değerlendirme yapmanın zaman alacağını söyledi.

Fabrikanın üretime ne zaman başlayacağı bilinmiyor

Yangının çıkış sebebi ve fabrikanın ne zaman yeniden üretime geçebileceği bilinmiyor.

Son birkaç yıldır Hindistan'daki Apple tedarik zinciri işçilerin maaş protestosu, hava şartları, yangın gibi sebeplerten sekteye uğruyordu.