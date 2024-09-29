Apple fabrikasında yangın: iPhone tedarik zincirini vurdu
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Hindistan'daki fabrikasında büyük bir yangın çıktı. iPhone parçalarının üretildiği fabrikada en az 10 işçi yaralandı. Yangının nedeni araştırılırken, iPhone tedarik zinciri bir kez daha sekteye uğradı.
Amerikan devi Apple, üretim maliyetlerini düşürmek için Çin dışındaki en büyük fabrikasını Hindistan'da açmıştı.
Bazı iPhone parçalarının üretildiği Tamil Nadu eyaletindeki fabrikada dün büyük bir yangın başladı. Alevler kısa sürede fabrikayı yutarken, olayda en az 10 fabrika işçisi yaralandı.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından fabrika yetkilileri kimyasal bir tehlike olduğu için içeri girip değerlendirme yapmanın zaman alacağını söyledi.
Fabrikanın üretime ne zaman başlayacağı bilinmiyor
Yangının çıkış sebebi ve fabrikanın ne zaman yeniden üretime geçebileceği bilinmiyor.
Son birkaç yıldır Hindistan'daki Apple tedarik zinciri işçilerin maaş protestosu, hava şartları, yangın gibi sebeplerten sekteye uğruyordu.