Apple New York mağazalarını kapattı
Apple artan virüs vakaları nedeniyle New York'taki mağazalarını kapattığını duyurdu.
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Apple koronavirüs vakalarındaki sert artış nedeniyle New York'taki 11 mağazasını kapattığını açıkladı. Satışların online olarak devam edeceği duyuruldu.
Apple pandeminin başladığı 2020 yılının başında da mağazalarını kapatmıştı.
Omicron varyantı nedeniyle politikasını sıkılaştıran şirket 2 hafta önce mağazaları ziyaret eden müşterilere maske zorunluluğu getirmişti.
Apple ay başında Miami, Ottawa mağazalarını da vakalardaki artış nedeniyle kapatmıştı.