Apple, oyunlara servet harcıyor

14 Nisan 2019

Apple, yeni oyun aboneliği servisi Arcade'ye büyük bir yatırım yapıyor. 100'den fazla yeni ve özel oyun içerecek servise Apple'ın milyonlarca dolar harcadığı belirtiliyor.

Apple'ın bu amaçla yaptığı anlaşmalara yakın kaynaklara göre şirket, bazı oyunlara milyonlarca dolar harcıyor ve toplamda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda.

Şirket, orta vadede buradaki abonelik gelirinin TV+ ve News hizmetlerini aşmasını bekliyor.

Bu yıl eylül ayında hizmete girmesi planlanan Apple Arcade sayesinde tek abonelik ile tüm oyunlara erişim sağlanacak.

Platformda Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright ve daha birçok ünlü yapımcıya ait orijinal oyunlar yer alacak. Bu oyunlar başka hiçbir mobil platformda veya Apple Arcade dışındaki herhangi bir abonelik servisinde bulunmayacak.