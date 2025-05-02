Apple rotayı yeniden oluşturdu: ABD'ye ürün sevkiyatı Hindistan ve Vietnam'dan

ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı tarifeler tedarik zincirlerini de etkiledi. Apple CEO'su Tim Cook, ABD'de ilerleyen aylarda satılacak ürünlerinin birçoğunun Hindistan ve Vietnam'dan geleceğini açıkladı.

iPhone'ların çoğu Hindistan'dan gelecek

Bloomberg'in The Wall Street Journal'a dayandırdığı haberine göre, teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, dün şirketin bilançosunu açıkladı. Cook ardından düzenlenen konferans görüşmesinde, tarifelerin etkisi dair değerlendirmelerde bulundu.

Tim Cook, ABD'de önümüzde aylarda satılacak iPhone'ların birçoğunun Hindistan'dan geleceğini kaydetti.

Cook ayrıca, Mac, iPad, Apple Watch ve AirPods gibi cihazların da "neredeyse tamamının" Vietnam'dan geleceğini ekledi.

"Tedarik zinciri çeşitlendirilecek"

Çin'e yönelik gümrük tarifelerinin ardından Apple'ın tedarik zincirinin çeşitlendirileceğinin altını çizen CEO Cook, "Bir süre önce, her şeyin tek bir yerde olmasının çok fazla risk taşıdığını öğrendik" ifadesini kullandı.

Cook dün yapılan konferansta, tarifelerin maliyetleri mevcut çeyrekte 900 milyon dolar artıracağının tahmin edildiğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu bazı ülkelere "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Buna karşılık Çin'in verdiği tepki sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e çıkarmıştı. Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Ayrıca ABD, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin için böyle bir uygulama gündeme gelmemişti.

Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü iddia etmiş ve detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddetmişti.