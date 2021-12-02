Apple, talep sorunu ile karşı karşıya

Parça tedariki nedeniyle zor bir dönem geçiren Apple, bir de yavaşlayan taleple mücade etmeye başladı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, şirket parça tedarikçilerine iPhone 13 modeline talebin zayıfladığını bildirdi.

Bu durum, bazı tüketicilerin bulunması zor ürünlerden uzaklaştıklarını işaret etti.

Apple, parça tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 90 milyonluk iPhone 13 üretim hedefini 10 milyon adet azaltmıştı.

Şirket, bu kaybın gelecek yıl telafi edileceğini öngörüyordu. Şimdi şirketin tedarikçilerine bu siparişlerin gerçekleşmeyebileceğini bildirdiğini kaydettiler.