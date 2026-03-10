Apple üretimde üretimde Hindistan'a çeviriyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin etkisini azaltmak amacıyla üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, bu kapsamda Hindistan'daki iPhone üretimini geçen yıl yaklaşık yüzde 53 artırdı. Böylece Apple'ın amiral gemisi olarak konumlandırdığı cihazların yaklaşık dörtte biri Hindistan'da üretilmeye başlandı.

Apple'ın üretim planlamasında Hindistan'ın payı giderek artıyor. Şirket, üst segmentte yer alan Pro ve Pro Max modelleri dahil olmak üzere iPhone 17 serisinin tüm versiyonlarının montajını Hindistan'da gerçekleştiriyor.

Üretim faaliyetlerinde Foxconn Technology Group, Tata Electronics ve Pegatron Corp. gibi tedarikçiler rol alıyor. Söz konusu şirketler, hem yerel pazarın talebini karşılamak hem de ihracat amacıyla iPhone 15 ve iPhone 16 gibi önceki modellere yönelik üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üretim hacmi hızla yükseldi

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Apple, 2025 yılı içinde Hindistan'da yaklaşık 55 milyon iPhone'un montajını tamamladı. Bu sayı bir önceki yıl 36 milyon seviyesinde bulunuyordu.