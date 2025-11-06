Apple ve Google'dan 1 milyar dolarlık iş birliği! Yeni nesil Siri geliyor

Teknoloji devi Apple, sesli asistanı Siri'yi yeniden yapılandırmak amacıyla Alphabet'in geliştirdiği 1,2 trilyon parametreli yapay zeka modeli Gemini'yi kullanmak üzere yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Apple ile Google arasındaki anlaşma son aşamaya geldi.

Apple, Gemini, ChatGPT ve Claude gibi farklı yapay zeka modellerini test ettikten sonra, Google'ın teknolojisini tercih etti. Yeni nesil Siri'nin gelecek ilkbaharda iOS 26.4 güncellemesiyle kullanıma sunulması bekleniyor. Proje, şirket içinde 'Glenwood' kod adıyla yürütülürken, süreci Vision Pro'nun yaratıcısı Mike Rockwell ile yazılım şefi Craig Federighi yönetiyor. Siri'nin yeni sürümü ise 'Linwood' kod adını taşıyor.

Bilgi özetleme ve görev planlama yapacak

Apple'ın planına göre, Google'ın Gemini modeli Siri'nin bilgi özetleme ve görev planlama gibi işlevlerini üstlenecek. Diğer özellikler ise Apple'ın kendi yapay zeka modelleriyle çalışmaya devam edecek. Model, Apple'ın Private Cloud Compute sisteminde çalıştırılacak ve kullanıcı verileri Google altyapısından tamamen izole edilecek.

Gemini, Apple'ın mevcut 150 milyar parametreli Apple Intelligence modeline kıyasla çok daha yüksek işlem kapasitesine sahip. Şirket, bu iş birliğini kendi modelleri olgunlaşana kadar geçici bir çözüm olarak görse de, Siri'nin bu sayede önemli bir dönüşüm geçirmesi bekleniyor.

Hisseler artışa geçti

Haberin ardından Apple hisseleri yüzde 1'e yakın artışla 271,70 dolara, Alphabet hisseleri ise yüzde 3,2 yükselerek 286,42 dolara kadar çıktı. Seans sonrası işlemlerde Apple 270,14 dolar, Alphabet ise 284,31 dolar seviyesinde işlem gördü.