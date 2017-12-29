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Apple'a Fransa'da da dava açılabilir

Eski model iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etmesinin ardından tepkileren hedefi olan Apple, ABD ve İsrail'in ardından Fransa'da da dava riskiyle karşı karşıya.

Apple'a Fransa'da da dava açılabilir
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Eski model iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul eden Apple, ABD ve İsrail'in ardından Fransa'da da dava riskiyle karşı karşıya.

Independent gazetesinin haberine göre, Fransa'da Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) isimli örgüt, Apple hakkında dava talebinde bulundu. Örgüt, Apple'ın eski model iPhone'ları yavaşlatarak Fransa yasalarını ihlal ettiğini bildirdi. HOP kurucusu Laetitia Vasseur, "Bu tür uygulamalar kabul edilemez ve cezasız bırakılamaz. Bizim görevimiz, Apple'ın böyle bir uygulamasına karşı tüketicileri ve çevreyi korumaktır" dedi. 

Fransa savcılığının, örgütün talebini kabul etmesi halinde Apple'a dava açılabilecek.

Apple'a yavaşlatma açıklaması sonrasında ABD'de 8, İsrail'de ise bir dava açılmıştı. Son olarak şirket, uygulama nedeniyle kullanıcılardan özür dilemiş ve eski telefonların bataryalarını indirimli olarak değiştireceğini açıklamıştı.

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