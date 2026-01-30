Apple'da büyümeyi çip tedarik kısıtı frenliyor

Apple, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü iPhone talebinin etkisiyle piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıkladı. Şirket, mart çeyreğine ilişkin öngörüsünde gelir artışının yüzde 16'ya kadar çıkabileceğini belirtirken, mevcut çeyrekte satışların yeterli çip tedariki sağlanabilmesi halinde daha yüksek seviyelere ulaşabileceğine dikkat çekti.

"Toplam gelirin yüzde 13-16 arasında artmasını bekliyoruz"

Apple Mali İşler Direktörü Kevan Parekh, Perşembe günü analistlerle yapılan toplantıda, "Mart çeyreği için toplam şirket gelirlerinin yıllık bazda yüzde 13 ila 16 arasında artmasını bekliyoruz ve bu, çeyrek boyunca kısıtlı iPhone arzına ilişkin en iyi tahminlerimizi içeriyor" dedi.

Çeyrek dönem sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda analistler, Tim Cook'a Apple'ın bellek bileşenlerine erişimine ilişkin sorular yöneltti. Cook ise bellekten ziyade güçlü talep ve düşük envanter seviyelerine dikkat çekti. Apple'ın iPhone üretimini artırmasının önündeki temel engelin, A serisi ve M serisi olarak bilinen SoC çiplerinde kullanılan gelişmiş üretim düğümlerine erişim olduğunu ifade etti.

Apple, bu gelişmiş düğüm çiplerini, lider üreticilerden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ile birlikte üretiyor ve 3 nanometre düğümünde üretim kapasitesi arayışını sürdürüyor.

"Tedarik zincirinde daha az esneklik görüyoruz"

Cook, "Sahip olduğumuz kısıtlamalar, SoC'lerimizin üretildiği gelişmiş düğümlerin mevcudiyetinden kaynaklanıyor ve şu anda tedarik zincirinde normalden daha az esneklik görüyoruz, bunun nedeni kısmen artan talebimiz" ifadelerini kullandı.

Yükselen bellek fiyatlarının Apple üzerindeki etkisine de değinen Cook, aralık çeyreğinde bu etkinin sınırlı kaldığını, mart çeyreğinde ise daha belirgin olacağını söyledi. Şirket, mart çeyreğinde brüt kâr marjının yüzde 48 ile yüzde 49 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

Cook ayrıca, Apple'ın tedarike erişimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, mart ayı sonrasına ilişkin öngörü paylaşmaktan kaçındı.