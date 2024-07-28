Apple'dan bir ilk: Sendika sözleşmesini imzaladı

ABD'li teknoloji devi Apple, Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası'nın Örgütlü Perakende Çalışanları Koalisyonu (IAM CORE) ile sendika anlaşmasına vardı.

Tarihteki ilk sendikalı Apple mağazası çalışanlarının, anlaşma kapsanında yüzde 10 ücret artışı alacakları ve iş güvenlikleri konusunda iyileştirmeye gidileceği duyuruldu.

Associated Press'te yer alan habere göre, 6 Ağustos'ta oylanacak olan anlaşmanın, çalışanlar tarafından kabul edilmesi halinde üç yıl boyunca geçerli olacağı bildirildi.

Sendikanın müzakere komitesi yaptığı açıklamada "Apple ile geçici bir anlaşmaya vararak üyelerimize gelecekleri konusunda söz hakkı ve daha fazla kazanım için güçlü bir ilk adım veriyoruz. Birlikte bu başarıyı her mağazada daha da ileriye taşıyabiliriz" dedi.

Anlaşma, mağaza çalışanlarının bir yıldan uzun süredir yönetimle yapılan görüşmelerin "tatmin edici sonuçlar" vermediğini söyleyerek Mayıs ayında grev kararı almasının ardından geldi.