Apple'dan istihdamda frene basma kararı

Apple, ekonomideki olası sıkıntılarla baş edebilmek için gelecek yıl işe alımları ve harcamalardaki artışı yavaşlatmayı planlıyor.

Bloomberg'te yayınlanan haber konuya yakın kaynaklara dayandırıldı.

Dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple bu adımı ile Meta Platforms ve Tesla gibi işe alımları yavaşlatan Amerikan şirketleri arasında giderek büyüyen bir gruba katılmış olacak.

Apple hisseleri haberin etkisiyle eksiye geçerek 1.6 düşüşle 147.6 dolarda işlem görüyor.

Bloomberg'de yer alan haberde söz konusu kararın şirketteki tüm birim etkilemeyeceği belirtilirken, Apple'ın hala agresif bir ürün tanıtım takvimi planladığı ifade edildi.