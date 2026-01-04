Apple'dan Vision Pro'da geri adım! Üretim yavaşlatıldı

Apple, karma gerçeklik ürünü Vision Pro'ya yönelik üretim ve tanıtım stratejisinde değişikliğe gitti. Ürüne olan talebin beklentilerin altında kalması, şirketi üretim hızını düşürmeye ve pazarlama harcamalarını azaltmaya yöneltti.

Financial Times'ın pazar araştırmalarına dayandırdığı bilgilere göre, Apple'ın Çin merkezli üretim ortağı Luxshare, Vision Pro üretimini geçen yılın başında durdurdu. Cihazın piyasaya çıktığı 2024 yılı boyunca toplam sevkiyatın yaklaşık 390 bin adetle sınırlı kaldığı belirtildi.

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), Apple'ın 2025'in son çeyreğinde, yılbaşı alışveriş dönemini de kapsayacak şekilde yaklaşık 45 bin adet Vision Pro sevkiyatı yapmasını öngörüyor. Bu beklenti, ürünün kısa vadede küresel ölçekte yaygınlaşmasının sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Pazarlama harcamaları da azaltıldı

Üretimdeki yavaşlama, pazarlama bütçelerine de yansıdı. Sensor Tower verilerine göre Apple, ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Vision Pro için dijital reklam harcamalarını belirgin şekilde kıstı. Şirket, ürünü halen 13 ülkede doğrudan satışa sunarken, 2025 yılı boyunca yeni pazarlara açılma yönünde bir adım atmadı.

Vision Pro'nun 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatı, tüketici erişimini sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor. Kullanıcı ve uzman değerlendirmelerinde cihazın ağırlığı, uzun süreli kullanımda rahatsızlık vermesi, kısa pil ömrü ve uygulama çeşitliliğinin sınırlı olması en sık dile getirilen eleştiriler olarak öne çıkıyor.

Yeni modellerle çözüm arayışı

Apple, bu eleştirilerin bir bölümünü gidermek amacıyla ekim ayında pil ömrü iyileştirilmiş ve yeni kafa bandı tasarımına sahip, M5 işlemcili Vision Pro sürümünü piyasaya sürdü. Şirketin 2026 yılı içinde daha uygun fiyatlı ve daha düşük donanım özelliklerine sahip yeni bir Vision Pro modeli tanıtmasının beklendiği ifade ediliyor.

Sektörde genel daralma

Vision Pro'daki yavaşlama, sektör genelindeki eğilimle de paralellik gösteriyor. Counterpoint Research verilerine göre sanal ve karma gerçeklik başlıklarını kapsayan toplam pazar, yıllık bazda yüzde 14 daraldı. Pazarın yaklaşık yüzde 80'ini ise ortalama 370 dolar fiyatla satılan ve daha temel özellikler sunan Meta Quest modelleri oluşturuyor. Meta'nın da son bir yılda Quest serisi için dijital pazarlama harcamalarını azalttığı kaydediliyor.