Apple'ın tercihi değişti: Alman devinde işten çıkarmalar başladı

Alman pil üreticisi Varta, en büyük müşterisi Apple'ı kaybetmesinin ardından Noerdlingen fabrikasında ve Ellwangen’daki genel merkezde görev yapan 350 çalışanı daha işten çıkarıyor.

Şirket ayrıca Noerdlingen tesisindeki düğme pil üretimini de durduracak.

Rekabet Varta'yı zorladı

Varta özellikle AirPods kablosuz kulaklıklar için geliştirdiği mikro düğme piller ile uzun yıllar Apple'a özel üretim yapmıştı.

Ancak şirket, en büyük ve en önemli müşterisi konumundaki Apple'ın üretim sözleşmesini Çinli bir tedarikçiye kaydırmasının ardından küçülmeye gitme ve batarya üretimini durdurma kararı almıştı.

Şirketin Noerdlingen tesisinde de ağırlıklı olarak AirPods'larda kullanılan şarj edilebilir CoinPower düğme pilleri üretiliyordu.