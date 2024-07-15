  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Araçtaki bomba maç izleyenlerin önünde patladı: 5 ölü, 20 yaralı
Takip Et

Araçtaki bomba maç izleyenlerin önünde patladı: 5 ölü, 20 yaralı

Somali’de bir restoranın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Terör örgütü eş-Şebab'ın düzenlediği saldırı, maç izleyenlerin bulunduğu restoranın önünde gerçekleşti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izleyenlerin bulunduğu restoranın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, saldırıyı üstlendi.

IMF, ülkelerin yapay zeka hazırlık endeksini yayımladı: Türkiye ne kadar hazır?IMF, ülkelerin yapay zeka hazırlık endeksini yayımladı: Türkiye ne kadar hazır?Ekonomi