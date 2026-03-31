Arakçi: ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin bölgedeki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Suudi Arabistan’a mesaj verdi. Arakçi, "İran, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyuyor ve onu kardeş bir ülke olarak görüyor. Operasyonlarımız, ne Araplara ne de İranlılara saygı duyan ve bölgede güvenlik sağlayamayan saldırgan düşmanlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ayrıca paylaşımında, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğü öne sürülen E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağına ait bir fotoğrafı da paylaşarak, "Onların hava kuvvetlerine neler yaptığımıza bakmanız yeterli. ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi" ifadelerini kullandı.

ABD’nin stratejik uçakları hasar görmüştü

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ), ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında ABD’ye ait bazı stratejik uçakların hasar gördüğü belirtilmişti. Haberde, ABD envanterinde bulunan E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağının da zarar gören unsurlar arasında yer aldığı, aynı saldırıda ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının hasar gördüğü ve 12 askerin yaralandığı ifade edilmişti.