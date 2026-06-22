Arakçi detayları paylaştı: Lübnan için umut veren gelişme

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen temasların ilk turunun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Arakçi, görüşmelerde Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik önemli bir aşama kaydedildiğini ifade etti.

"Savaşı sonlandırmak için ilerleme kaydedildi"

Lübnan'da gerilimin önüne geçmek amacıyla oluşturulacak çalışma grubunun sürecin en kritik sınavlarından biri olacağını belirten Arakçi, “Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi.” dedi.

Arakçi ayrıca, İran'ın petrol ihracatına yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını, ablukanın sona erdiğini ve ülkeye ait dondurulmuş varlıkların bir bölümünün serbest bırakıldığını açıkladı.