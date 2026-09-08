Arakçi'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Yeni çözüm daha fazla yaptırım

Arakçi, ABD’nin İran havayollarını hedef alan yaptırımlarının ardından açıklamada bulundu. Arakçi, "47 yıllık yaptırımların ardından ABD, İsrail adına İran’la savaşa girdi. Bunun sonuçları, ABD’nin dünya çapındaki itibarı da dahil olmak üzere, ülke açısından felaket oldu. Yaptırımlar ya da savaş yoluyla hedeflerine ulaşamayan Washington'ın 'yeni' çözümü ise daha fazla yaptırım. Cidden mi?" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle İran’a ait 27 havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine almıştı.