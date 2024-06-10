Aralıklı orucu dünyaya tanıtan doktordu: Dr. Michael Mosley'nin cansız bedeni bulundu

Clare Bailey Mosley, eşinin dağlık bir bölgede tırmanış yaparken yanlış bir rotaya saptığını ve arama ekipleri tarafından kolayca görülemeyeceği bir yerde yığıldığını söyledi.

Clare Bailey Mosley yaptığı açıklamada, "Michael maceracı bir adamdı, onu bu kadar özel kılan şeylerden biri de buydu" dedi.

Clare, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Harika, komik, nazik ve zeki eşim Michael'ı kaybetmiş olmak çok zor. Birbirimizi çok seviyorduk ve birlikte çok mutluyduk. Dünyanın dört bir yanından gelen sevgi dolu mesajlar ailemi ve beni teselli etti. Michael'ın birçoğunuz için çok şey ifade ettiği açık. Michael ile bu hayatı yaşadığım için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; TV programları ve BBC Radyo 4'daki "Just One Thing" podcastiyle tanınan 67 yaşındaki Mosley'den, 5 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamıyordu.

Günlerdir devam eden arama çalışmalarının ardından geçtiğimiz saatlerden Mosley'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Mosle, aralıklı oruç diyetinin dünyaya tanıtmasıyla biliniyordu.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Simi Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodouka, cesedin ekipler kameralarla kıyı şeridinde arama yaparken bulunduğunu söyledi.

Yanında bir şemsiyeyle bulunan ceset, Dr. Mosley, en son görüldüğü Pedi köyünden yaklaşık 30 dakika yürüme mesafesinde, bir çitin yanında bulundu.

Polis sözcüsü Konstantia Dimoglidou BBC'ye yaptığı açıklamada ölüm nedenini tespit etmeye çalıştıklarını ve bir suç eylemi sonucu gerçekleşmiş olma ihtimalini elemek zorunda olduklarını söyledi.

Dr. Michael Mosley

Dr. Michael Mosley kimdir?

İngiliz Michael Mosley, Londra'da tıp okuyup doktor olduktan sonra uzun yıllardır sunucu, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar olarak çalıştı.

Daily Mail'de köşe yazarlığı yapan Mosley'nin Channel 4'da "İngiltere'yi kim şişmanlattı?" isimli bir programı vardı.

Dr. Mosley, aralıklı oruç diyetlerini savunmasıyla biliniyor.

Haftada iki gün kalori almayı kısıtlayan, diğer beş gün ise sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor. Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı 'Fast 800'.

Eşi Clare Bailey Mosley de doktor, yazar ve sağlıklı yaşam uzmanı.