Arap Birliği 'Kudüs kararıyla' mücadele için komite oluşturdu

17 Aralık 2017

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması kararıyla mücadele kapsamında "Arap Mini Bakanlar Komitesi" oluşturulduğunu duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, komitenin, Ürdün, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden oluştuğu belirtildi.

Komitenin, ABD Başkanı Trump'ın kararının doğurduğu olumsuz sonuçlar ve etkileriyle mücadelede diplomatik ve medya düzeyinde harekete geçme görevini ifa edeceği aktarıldı.

Filistin ve Ürdün'ün talebi üzerine 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Kudüs Toplantısı'nda, Arap Barış Girişimi Komitesi, Kudüs kararının doğuracağı siyasi sonuçların önüne geçmek için uluslararası toplum ve kuruluşlarla çalışacak bir komite kurmak üzere görevlendirilmişti.

Mısırlı milletvekillerinden "Kudüs kararına" tepki

Öte yandan, Mısırlı milletvekilleri bugün parlamento oturumunda Trump'ın kararına "Kudüs Arap'tır" yazan kuşaklar takarak tepki gösterdi.

Parlamento Başkanı Ali Abdulal ise kararı "ahmakça" olarak nitelendirerek, "Kudüs bizimdir" sloganı attı.

"Kudüs Arap olarak ve Filistin'in başkenti olarak kalacaktır." diyen Abdulal, milletvekillerini, Filistin mücadelesini selamlamak için saygı duruşuna çağırdı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA