Arap Birliği Zirvesi için Suriye'ye yeşil ışık

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Mart 2022'de ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'yle ilgili açıklama yaptı.

Cezayir devlet televizyonu haberine göre Tebbun, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna, "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor." yanıtını verdi.

Kendilerinin ayrılanları bir araya getirme amacı güden bir ülke olduklarını söyleyen Tebbun, "Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." dedi.

Arap Birliği, 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış, Cezayir ise karar karşısında çekimser tutum sergilemişti.