Arap Birliği'nden İsrail'in Somaliland kararına sert tepki

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İsrail’in bu adımını "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendiren Ebu Gayt, bunun devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Ebu Gayt, tek taraflı tanıma girişimlerinin Somali’nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ifade etti.

İsrail’in Filistin halkına ve bölge ülkelerine yönelik ihlallerine dikkati çeken Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Tel Aviv yönetimi bu kararla bir Arap ve Afrika ülkesi olan Somali’nin egemenliğini hedef almakla kalmayıp, bazı üçüncü taraflarla birlikte bölgenin istikrarını zedelemeye yönelik adımlar atıyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, Somaliland’ı "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.

Somali hükümeti ise Somaliland’ı ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve bölgeyle ilgili her türlü tek taraflı tanıma veya anlaşmayı egemenliğine açık bir saldırı olarak değerlendirdiğini daha önce defalarca dile getirmişti.