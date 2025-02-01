Arap ülkelerinden Trump'ın Filistin planına tepki

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Arap ülkelerine sürgün edilmesi planına karşı Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Trump'ın planına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Toplantıya katılan ülke temsilcilerinin, Ortadoğu'da iki devletli çözüm esasında adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için Trump ve yönetimi ile çalışmaya istekli olduklarına dikkat çekilen açıklamada, "Katılımcılar, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesi konusunda mutabakata varmış bulunmaktalar." ifadelerine yer verildi.

'Kabul edilemez' buldular

Gazze Şeridi'nde kapsamlı yeniden yapılanma sürecini planlamak ve hayata geçirmek için uluslararası toplumunun ortak çabalarının önemine değinilen açıklamada, Filistin halkının toprakları üzerindeki kararlılığına ve meşru haklarına tam destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, tehcir ve sürgün etme yoluyla Filistin halkının vazgeçilmez haklarına dokunulmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılarak, bunun istikrarı tehdit ettiği, çatışmanın bölgeye daha fazla yayılmasına yol açtığı, halklar arasında barış ve bir arada yaşama şansını zayıflattığı uyarısında bulunuldu.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.