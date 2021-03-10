Araştırma: İngiltere'deki COVID-19 varyantında ölüm oranı çok daha yüksek

İngiltere'de B.1.1.7 olarak bilinen varyantla enfekte olan kişilerle yeni tip koronavirüsün (COVID-19) diğer tipleriyle enfekte olan kişilerin ölüm oranlarının kıyaslandığı bir araştırmanın sonucunda yeni mutasyonun önemli seviyede daha ölümcül olduğu tespit edildi.

B.1.1.7 varyantı geçen yıl eylül ayında ilk defa İngiltere'de tespit edildi ve şu an 100'den fazla ülkede bulunuyor.

B.1.1.7 varyantının genetik diziliminde 23 farklı mutasyon var ve bunların bir kısmı yayılmasını kolaylaştırıyor. İngiltere'de bilim insanları bu varyantın, daha önce baskın olan koronavirüs varyantlarına kıyasla yüzde 40 ile yüzde 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu söylüyor.

İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'da bugün yayımlanan araştırmaya göre 54 bin 906 koronavirüs vakasından oluşan örneklem içinde B.1.1.7 varyantı 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken diğer varyantlar aynı sayıda vakadan oluşan örneklemde 141 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu araştırmayı yürütenlerden Exeter Üniversitesi'nde araştırmacı olan Robert Challen, "Hızla yayıldığı da göz önüne alındığında B.1.1.7 varyantı ciddiye alınması gereken bir tehdit haline geliyor." dedi.