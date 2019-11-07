ArcelorMittal'in 5.000 kişiyi işten çıkarma talebi reddedildi

07 Kasım 2019

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, çelik devi ArcelorMittal'ın Taranto tesisinde düşük üretim seviyesi nedeniyle 5.000 işçiyi işten çıkarma talebinde bulınduğunu, ancak bunun reddedildiğini açıkladı.



Taranto'daki Ilva çelik fabrikasında yaşanan işten çıkarma tartışmaları, ArcelorMittal'ın İtalyan şirketini satın almak için bir yıllık anlaşmadan çekilmeyi planladığını açıklamasından iki gün sonra geldi.



Conte, ArcelorMittal yöneticileriyle gece saatlerinde bir araya geldi ve yasal kalkanın, İtalya'yı terk etme tehdidiyle hiçbir ilgisinin olmadığını, asıl sorunun şirketin üretim hedeflerine ulaşmamasından kaynaklandığını söyledi.



Conte, ArcelorMittal'ın sunduğu işten çıkarma planının açıkça kabul edilemez olduğunu belirtti.