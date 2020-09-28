ArchelorMittal ABD varlıklarını 1,4 milyar dolara satıyor

28 Eylül 2020

ABD'nin en büyük demir cevheri üreticisi Cleveland Cliffs, dünyanın en büyük çelik üreticisi ArchelorMittal'in ABD varlıklarını 1,4 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Söz konusu satın alma hamlesi, demir ve çelik üreticilerinin, taleplerde görülen düşüşlere karşı önlem olarak işlerini birleştirme ve çeşitlendirmelerinin desteklenmesiyle geldi.

ArchelorMittal'den yapılan açıklamada, şirketin borçluluk düzeyini 2021 yılının ortasına kadar 2 milyar dolarlık varlık satımıyla azaltmayı planladığı belirtilmişti. Şirket kasım ayında ise gemicilik alanında faaliyet gösteren firmasının yüzde 50 hissesini Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau'ya satmıştı.