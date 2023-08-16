Arjantin, 44 milyar dolarlık kredi için IMF'le masada

Krizdeki Arjantin hükümeti, Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) 44 milyar dolarlık kredi programı için anlaşma yapmak üzere.

Ekonomi bakanı Sergio Massa anlaşmayı imzalamak için gelecek hafta Washington'a gidecek. Açıklama, bakanlık yetkilisinden geldi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Massa'nın salı veya çarşamba günü ABD'ye gitmesinin beklendiğini söyledi.

Ön seçim sonucunda ilk tur adayı olarak seçime girmeye hak kazanan aşırı sağcı ve aşırı özgürlükçü kongre üyesi Javier Milei, Merkez Bankası'nı kapatmak ve ekonomide tam dolarizasyona geçmek istiyor.

Hükümet günlerde pesonun değerini yaklaşık yüzde 18 düşürmüş ve faiz oranlarını yüzde 21 puan artışla yüzde 118'e çıkarmıştı.

Arjantin'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 22 Ekim'de yapılacak.