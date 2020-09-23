Arjantin ekonomisinden 2. çeyrekte rekor daralma

23 Eylül 2020

Arjantin'de koronavirüs salgınının olumsuz etkisiyle ekonomide rekor daralma yaşandı. Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, yılın 2.çeyrek döneminde GSYH'de yıllık yüzde 19,1 daralma yaşandı. Piyasa beklentisi daralmanın yüzde 19,6 olacağı yönündeydi. Ekonomik daralma bir önceki döneme göre yüzde 16,2 oldu. Yılın ilk çeyrek dönemi için daralma yıllık yüzde 5,4'ten yüzde 5,2'ye, dönemsel yüzde 4,8'den yüzde 4,2'ye revize edildi.

Arjantin ekonomisi koronavirüs salgını başlamadan önce de zaten durgunluk içindeydi. Koronavirüs salgını ile birlikte kapanmalar ikinci çeyrek için rekor daralmayı getirdi. Ekonomistler 3.çeyrekte ekonominin yeniden açılmasıyla önemli bir toparlanma bekliyor. Ülkede özel tüketim aynı dönemde bir önceki döneme göre yüzde 18,9, yıllık yüzde 22,3 azaldı.