Arjantin hükümeti duyurdu! 'ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalışıyoruz'

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, başkent Buenos Aires’teki hükümet binası Casa Rosada’da yaptığı açıklamada, ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması konusunda yoğun çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın Arjantin ekonomisi için önemli fırsatlar sunacağını belirten Adorni, sürecin hızlı ilerlemesinin mümkün olmadığını ancak ekonomi ekibinin ABD ile olası bir STA için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

"Bunlar elbette bir gecede çözülemeyecek"

Adorni, “Dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olan ABD, ürünlerimize büyük katkı sağlayabilecek açık bir örnektir. Bunlar elbette bir gecede çözülemeyecek, uzun zaman alacak konular. Ancak ekonomi ekibinin ABD ile bir STA'nın nasıl olabileceği konusunda çalışmalara başladığı açıktır” dedi.

Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarının anlaşma üzerinde kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü aktaran Adorni, Arjantin’in rekabet gücü yüksek ürünleriyle ABD pazarında yer edinebileceğini dile getirdi.

Öte yandan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) ABD eski Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Trump, Arjantin ile Serbest Ticaret Anlaşması fikrine açık olduğunu belirterek, Milei için “büyük bir lider” ifadelerini kullanmıştı.