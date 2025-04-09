Arjantin ve IMF arasında 20 milyar dolarlık yeni anlaşma

Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 20 milyar dolarlık, 48 ay sürecek yeni bir finansman programı üzerinde ön anlaşmaya vardı.

IMF'den yapılan açıklamada, anlaşmanın yönetim kurulunun onayına tabi olduğu belirtilirken, Arjantinli yetkililerin hızlı dezenflasyon, ekonomik toparlanma ve sosyal göstergelerde iyileşme sağlayan adımlarına dikkat çekildi.

Yetkililer, programın Arjantin’in mali disiplinini güçlendirmeyi ve piyasalarda güveni artırmayı hedeflediğini belirtti. İlk ödeme tutarının, IMF İcra Kurulu’nun yapacağı değerlendirme sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Kurulun önerilen programı önümüzdeki günlerde ele alması planlanıyor.