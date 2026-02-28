Arjantin'de son 50 yılın en büyük ekonomik reformu: İşçi-işveren ilişkisi komple değişiyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin çalışma hayatını değiştirmeyi hedefleyen ve uzun süredir tartışılan iş reformu paketi Arjantin Senatosu'nda 42'ye karşı 28 oyla kabul edildi.

Milei için zafer niteliğindeki yasanın, işgücünün neredeyse yarısının kayıt dışı çalıştığı ekonomik düzende 1970'lerden kalma katı yasaları ortadan kaldırarak istihdamı artırması bekleniyor. Aynı zamanda ülkenin değişken mali durumunu da istikrara kavuşacağı düşünülüyor.

İşçi-işveren ilişkisi temelden değişiyor

Yasa, Arjantin'deki işveren-çalışan ilişkisini temelden değiştiriyor. Ücret müzakerelerini ülke çapındaki sektörel anlaşmalardan şirket düzeyine indiriyor. İş davası sürecini de basitleştiriyor.

Düzenlemeyle birlikte zorunlu bir fon sistemi de kuruluyor ve bu fonla işverenlerin kıdem tazminatı yükünün daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi planlanıyor.

İşten çıkarmaların da yüksek maliyeti düşürülerek yatırım ortamının da iyileştirilmesi planlanıyor. Bu adımların, 'Arjantin risk primi'ni aşağı çekmesi de amaçlanıyor. Ülke, 2020'deki egemen borç temerrüdünden bu yana uluslararası sermaye akışından büyük ölçüde uzak kalmıştı.

Milei New York'a gidiyor

Öte yandan Javier Milei önümüzdeki ay New York'a giderek Wall Street bankaları ve yatırım fonlarına sunum yapacak. Analistlere göre reformun Senato'dan geçmesi, Milei'nin siyasi gücünü ve reformlarını hayata geçirebilme kapasitesini gösteren önemli bir işaret.

Ancak zafere rağmen, işsizlik konusundaki endişeler artıyor ve Milei'nin kamuoyu desteği ise yüzde 55 civarında. Reform ise ekonominin dönüşüm sürecinde yürürlüğe giriyor.

Korumacı politikaların gevşetilmesiyle yerli üreticiler daha ucuz ithalatla rekabet etmek zorunda kalıyor. Bunun da kısa vadede işten çıkarmaları artırabileceği belirtiliyor. Düzenleme işe alımı kolaylaştırmayı hedeflese de piyasaların asıl kaygısı yükselen işsizlik.

Yine de Milei'nin bölünmüş bir Kongre'den destek alabilmesi ve merkezci grupları ikna etmesi, uluslararası yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.