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Arjantin'in ticaret fazlası beklentileri aştı

Güney Amerika’nın en büyük ekonomilerinden olan Arjantin'de ticaret beklentilerin üzerinde fazla verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre,  ticaret şubat ayını 1 milyar 62 milyon dolar fazla ile tamamladı. Piyasa beklentisi 900 milyon dolar ticaret fazlası geleceği yönündeydi.

Aynı ayda ihracat yıllık yüzde 9,1 artışla 4 milyar 775 milyon  dolar olurken, İthalat yüzde 16,4 artışla 3 milyar 713 milyon dolar  seviyesinde gerçekleşti.

En büyük ticaret partneri Brezilya ile ihracat yüzde 6,8 düşüşle 771 milyon dolar, ithalat yüzde 23,1 artışla 852 milyon dolar oldu.