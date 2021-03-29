Arjantin'in ticaret fazlası beklentileri aştı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ticaret şubat ayını 1 milyar 62 milyon dolar fazla ile tamamladı. Piyasa beklentisi 900 milyon dolar ticaret fazlası geleceği yönündeydi.

Aynı ayda ihracat yıllık yüzde 9,1 artışla 4 milyar 775 milyon dolar olurken, İthalat yüzde 16,4 artışla 3 milyar 713 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En büyük ticaret partneri Brezilya ile ihracat yüzde 6,8 düşüşle 771 milyon dolar, ithalat yüzde 23,1 artışla 852 milyon dolar oldu.