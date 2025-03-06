Arnavutluk, TikTok’u 1 yıl yasakladı

Arnavutluk Hükümeti, ülke genelinde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u bir yıl süreyle yasaklama kararı aldı. Arnavutluk Milli Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kasım 2024'ten itibaren TikTok'un geçici olarak yasaklanmasının kabul edildiğini belirtti. Bakan Manastirliu, kararın 65 bin ebeveynle yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, platforma erişimin birkaç gün içinde engelleneceği ve TikTok’un reşit olmayan kullanıcılar için güvenlik ve yaş standartlarını uygulayana kadar yasağın süreceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

TikTok yasağının gerekçesi, 14 yaşındaki Martin Cani'nin 18 Kasım 2024'te Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda bir başka öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi olarak gösteriliyor. Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medya platformu üzerinden başladığı öne sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bu olayın ardından yaptığı açıklamada, TikTok’un 2025 yılında bir yıl süreyle yasaklanacağını belirtmişti.