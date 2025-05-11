Arnavutluk'ta genel seçim: 3,7 milyon seçmen sandık başında

Arnavutluk'ta seçmenler, 140 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Yaklaşık 3,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi sabah saat 07.00’de başladı ve 19.00’da sona erecek.

1991’de komünist rejimin sona ermesinden bu yana gerçekleştirilen 11. genel seçimde, 53 siyasi parti ve 3 seçim öncesi koalisyon meclise girmek için yarışıyor. Seçim sürecini 31 ülkeden gelen yaklaşık 100 AGİT gözlemcisi yakından takip ediyor.

Sosyalist Parti ve Demokratik Parti öne çıkıyor

Başbakan Edi Rama'nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS), seçim anketlerinde önde görünürken, eski Başbakan Sali Berisha’nın başında bulunduğu ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) de seçim yarışının favorileri arasında yer alıyor. PD, seçimlere 25 partinin yer aldığı Büyük Arnavutluk İttifakı çatısı altında katılıyor.

Seçimlere katılan diğer partiler arasında Avro-Atlantik Koalisyonu, İmkan Partisi, Ortak Hareket Partisi, Arnavutluk Oluyor Girişimi, Sosyal Demokrat Parti ve Vatan Hareketi de bulunuyor.

İlk sonuçlar gece yarısı bekleniyor

Arnavutluk'ta genel seçimler 4 yılda bir düzenleniyor ve meclise girebilmek için partilerin yüzde 1'lik seçim barajını aşması gerekiyor. Resmi olmayan ilk sonuçların ise gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Arnavutluk’un çok etnik yapılı nüfus yapısında Arnavutların yanı sıra Makedonlar, Yunanlar, Karadağlılar, Boşnaklar, Sırplar ve Romanlar da bulunuyor. Dini açıdan da Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkede Katolik, Ortodoks ve Bektaşi azınlıklar da yer alıyor.